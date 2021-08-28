شكرا لقرائتكم خبر عن 37 ٪ زيادة قيمة إيرادات النشاط الجارى للهيئات الاقتصادية عام 2018/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليـوم السبت النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2018/2019

ومن أهم المؤشرات وصول قيمـة المشروعات تحـت التنفيـذ 159.3 مليار جنيـه عام 2018/2019 مقـابل 128 مليـار جنيـه عـام 2017/2018 بنسبـــة زيــادة قـدرها 24٫4 ٪ تركزت هذه الـزيــــادة في مشروعات النقل والتخزين.

بلغــت قيمـة الأصـول الثابتــة بالتكلفة 352.9 مليــار جنيـه عام 2018/2019 مقـابــل 314.7 مــليــار جنيه عـام 2017/2018 بنسبـــة زيــادة قــدرهــا 12% تركزت هذه الـزيـادة نتيجة لزيادة الأصول التي تم تكوينها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن نشاط الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بنسبه زيادة قدرها 225.7%.

و انخفضت قيمة قروض طويلة الأجل بنسبة 26.2% لتصل الى 166.5 مليار جنيه عام 2018/2019 مقابل 225.2 مليار جنيه عام 2017/2018 نتيجة لزيادة الكفاءة الاقتصادية للهيئات وبصفة خاصة نشاط التعدين واستغلال المحاجر حيث انخفضت القروض طويلة الأجل الممنوحة له بنسبة 89.8%.

وبلغـت قيـمـة إيرادات النشاط الجاري 981.2 مليـار جنيـه عـام 2018/2019 مقابل 716 مليـار جنيه عام 2017/2018 بنسبـة زيـادة قـــدرهــا 37٪ وهــذه الــزيــادة نتيجة للارتفاع الايرادات في بعض الأنشطة كالوساطة المالية وأنشطة خـدمـات الـدعم واستخـراج النفـط والغـاز الطبيـعي بنسبـه زيـادة 160.5%، 63.4% ،31.7% علي التوالي.

وبلغت قيمة الاجور 32.3 مليار جنيه عام 2018/2019 مقـــابــل 26.4 مليــار جنيــه عـام 2017/2018 بنسبــة زيادة قـدرها 22.1 ٪ تركزت هذه نتيجة لارتفاع الأجور في أنشطة الوساطــة الماليــة والتأمين بنسبة 42.3% وأنشطة النقــل والتخــزين بنسبة 21.5%.

وبلغــت قيمـة أرباح العــام (الفائض القابـل للتوزيـع) 146.1 مليــار جنيـه عــــام 2018/2019 مقــابــل 126.1 مليــار جنيـــه عــــام 2017/2018 بنسبة زيـــادة قــدرهـا 15.8٪ تـركـزت هـذه الزيادة الي ارتفاع الأرباح في نشاط الوساطة المالية والتأمين بنسبة 228.1%.