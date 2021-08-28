شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يبدأ من 23 جنيها فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 28 – 8 – 2021 استقرارا في أسعار الدواجن والبيض وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة للثروة الداجنة .

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسعارالدواجن المزارع تتراوح بين 22-23 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 25-28 جنيها للكيلو، والدواجن البلدى، 36 جنيها للكيلو في المزرعة، وسعر المستهلك بين 40 – 42 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن سعر الدواجن الساسو 43 جنيها، وسجلت الدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، وأسعار الأمهات 18 جنيها في المزرعة.

وأشار رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة ، إلى أن أسعار كرتونة البيض الأبيض في المزرعة تتراوح بين 36-37 جنيها ، في حين تراوح سعر المستهلك 40_42 جنيها للكرتونة، وتراوحت أسعار البيض البلدى في المزرعة بين 42 – 45 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 48 - 50 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 38-39 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 45-46 جنيها.