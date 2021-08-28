شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تعلن عن طرح 63 محلاً تجاريا و4 صيدليات و12 وحدة مهنية وإدارية للبيع بالمزاد العلني بـ4 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم طرح 63 محلاً تجاريا و4 صيدليات و12 وحدة مهنية وإدارية و3 مخابز بـ4 مدن جديدة هى ( النوبارية الجديدة - بدر - السادات - الصالحية الجديدة).

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تمت إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة المدن المقرر عقد جلسات البيع بالمزاد العلني بها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار سعى وزارة الإسكان لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة، وتحقيق التنمية المستهدفة.

وأوضح المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، أنه تم طرح ۲۰ محلاً تجاريا، وصيدلية بمساحات تتراوح من (١١م٢ : ٤٢م٢)، و١٠ وحدات مهنية وإدارية بمساحات تتراوح من (٣٠م٢ : ١٠٠م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بجلستين للمزاد العلني يومي الأربعاء 22/9/2021، والإثنين 15/11/2021، مضيفاً أنه تم طرح 4 محال تجارية بمساحات تتراوح من (٢٥م٢ : ٣٣م٢) بسوق الحي الثاني وسوق ابني بيتك موقعي (۱ و ۲) بالمدينة للبيع بجلسة المزاد العلني يوم الإثنين 15/11/2021.

وأضاف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أنه تم طرح 8 محال تجارية بمساحات تتراوح من ( ١٣م٢ : ٥٤م٢) بمركز المدينة، للبيع بالمزاد العلني، يوم الإثنين 25/10/2021.

وأشار المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه تم طرح ۱۳ محلاً تجاريا وصيدلية بالدور الأرضي بالسوق التجارية الكبيرة بمساحات تتراوح من (٣٢م٢ : ٩٩م٢)، ومخبز بلدي بمساحة (٣٩٥ م٢ مبني + سور ) بمنطقة "إسكان العاملين بالعاصمة الإدارية " بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء19/10/2021.

وأضاف المهندس عمار مندور، أنه تم طرح ١٤ محلاً تجاريا وصيدليتين بمساحات تتراوح من (۱۸م۲ : ٣٧م٢) بالحي الخامس بمنطقة البنفسج بالسوقين رقمي (۱، ۲ )، ومخبز بالحي الخامس بمنطقة النرجس بالسوق رقم 6 بمساحة (۲۱۷٫۰م۲)، ومخبز بالحي السابع منطقة c بمساحة للمبني ١٢٠م٢، وبالسور بمساحة ٣٩٥م٢ بالمدينة، للبيع بجلستين للمزاد العلني يومي الثلاثاء 19/10/2021، والثلاثاء 30/11/2021.

وقال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه تم طرح 4 محال تجارية بمساحات تتراوح من(٢٢م٢ : ٧٥م٢)، ووحدتين مهنيتين بمساحات تتراوح من ( ٧٥م٢ : ٨٠م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 3/10/2021.