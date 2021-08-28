شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم السبت 28-8-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم السبت 28-8-2021، أمام الجنيه المصرى، نظرا لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، فاستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.36 للشراء، 18.52 جنيه للبيع.

واستقر أيضا سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.43 جنيه للشراء، 21.65 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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