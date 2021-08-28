شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب 8 جنيهات بختام تداولات الأسبوع وعيار 21 بـ792 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار آخر ارتفاع بقيمة 8 جنيهات في مصر بختام تداولات هذا الأسبوع وفق سعر الإغلاق أمس الجمعة، إذ يتوقف التداول على الذهب في البورصات العالمية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ويصبح السعر المسجل في الأسواق العالمية مستقر عند مستوياتها الحالية حتى إعادة فتح التداول مجددا يوم الاثنين.

سعر أونصة الذهب عالمياً أغلقت على ارتفاع من 1795 دولارا إلي مستويات 1817 دولارا كسعر إغلاق السوق، وارتفع الذهب عيار 21 من 784 جنيها للجرام إلي 792 جنيها اليوم، ليستمر السعر عند هذا الحد حتى يوم الاثنين.

وقد يتأثر السوق في مصر ويشهد تحرك محدود في سعر الذهب بقيمة جنيه إلي جنيهين وفق عوامل العرض والطلب يومي السبت والأحد، لكن إذا شهد السوق استقرار في الطلب فإن الأسعار المسجلة للذهب الآن ستستمر على مدار ال 48 ساعة القادمة.

أسعار الذهب اليوم في مصر:عيار 18 يسجل 679 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 792 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 905 جنيهات للجرام.

الجنيه الذهب 6320 جنيها.

أونصة الذهب 1818 دولارا.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة، وسيؤدي خفض مجلس الاحتياطي الأمريكي للتحفيز إلى معالجة إمكانية ارتفاع الدولار مما يقلص جاذبية الذهب وقد نشهد تراجعات مستقبلية للذهب.

أسعار الذهب في مصر ترتبط بحركة سعر اونصة الذهب عالمياً، ويرتبط المعدن الأصفر في البورصات العالمية بعدد من المؤشرات منها التضخم والبطالة وحركة السندات والنفط وتقارير أداء الاقتصاديات الكبري.