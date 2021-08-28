شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع لإنتاج مدخلات تصنيع الرقائق الإلكترونية والألياف الضوئية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر بقطاع البترول، إنه من المخطط أن يتم تأسيس مشروع وادي السيلكون من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وعدة مساهمين منهم شركة فجر المصرية للغاز الطبيعي.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المشروع يهدف إلى إقامة وتشييد مجمع صناعي متكامل لتحويل خام الكوارترز إلي منتجات رئيسية السيلكون المعدني والسيلكون المطاطي والسيلكون النقي، لافتا أنه سيتم تحويلها إلي منتجات ثانوية تامة الصنع " المواد اللاصقة والمواد العازلة "، كما تستخدم في صناعات أخري: " كصناعة الألياف الضوئية وصناعة الرقائق الالكترونية وصناعة الخلايا والألواح الشمسية وصناعة الألومنيوم وصناعة المطاط "، خاصة وأن مصر لديها المواد الأولية كالرمال النقية والكوارتز بكميات كبيرة.

يذكر أن مشروع إنتاج البولى سيلكون يعد أحد أهم المشروعات الجارى دراستها، والذى يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من خام الكوارتز فائق النقاوة بدلاً من تصديره لإنتاج 32 ألف طن سنوياً باستثمارات تقدر بحوالى120 مليون دولار، كما أنه جارى دراسة عدد من المشروعات الجديدة للبتروكيماويات للبدء فى تنفيذها خلال الفترة القادمة بهدف استدامة توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية، التى تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية وتصدير الفائض من تلك المنتجات بما يدعم الاقتصاد القومى.