شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مشروع تصنيع الأقطان الملونة ومنتجاتها خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر بقطاع الغزل والنسيج، أن اتجاه الدولة نحو التوسع فى زراعة الأقطان الملونة، اتجاه يتوافق مع العالم ولا سيما الحد من الملوثات والصبغات، التى يتم استخدامها فى صناعة الأقمشة بمصانع.

أضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أن نجاح تصنيع غزول ملونة من الأقطان الملونة التى تم زراعتها فى مصر ، ثمل خطوة هامة نحو خفض ملوثات الصناعة ، لافتة إنه تم تصنيع غزول خضراء وذهبية من الأقطان الملونة، وهى ذات جودة عالية مما يمهد بتصديرها لدول العالم خاصة أن معهد القطن أعلن أن الأقطان التى تم زراعتها، أعلي فى جودتها من الأقطان العالمية .

وحول إمكانية تنفيذ تصنيع الأقطان الملونة فى مصانع الغزل والنسيج أفادت المصادر أنها تحتاج لنحو 3 سنوات للتوسع أولا فى التجربة، وثانيا تم زراعة مساحة مناسبة كبيرة منها، يمكنها تزويد بعض المصانع بالمادة الخام المطلوبة ، والتى ستتطلب وجود مشترين للغزول أو للملابس التى سيتم تصنيعها.