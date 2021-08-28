شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الفاكهة: استقرار جميع الأصناف.. وكيلو البلح يتراوح بين 3-25 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار جميع أصناف الفاكهة تشهد استقرارا خلال الموسم الجاري باستثناء المانجو، وذلك نظرا لما تعرضت له من تقلبات جوية أثرت على الإنتاج الإجمالى بالسوق ، وأوضحت أن باقي الأصناف شهدت استقرارا كبيرا سواء العنب والتين بالإضافة إلى البلح.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن موسم البلح هذا العام يشهد زيادة إنتاجية ملحوظة وهو ما ينعكس على الأسعار في بعض الأصناف من البلح، موضحا أنه يوجد في سوق العبور حاليا 6 أصناف من البلح يتراوح اسعار الكيلو الجملة بين 3-25 جنيها للكيلو.

وأضاف النجيب لـ"الخليج 365"، أن أسعار البلح البارحي هي الأعلى سعرا حيث يتراوح سعر الكيلو بين 15-25 جنيها للكيلو، في حين سجل بلح سيوي 20 جنيها للكيلو، سجل بلح سلمي 10-20 جنيها للكيلو، وسجل بلح رملي 9 جنيهات للكيلو، بلح الزغلول 5-8 جنيها للكيلو، وأخيرا السماني يتراوح بين بين 3-5 جنيهات للكيلو.

والجدير بالذكر أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في إنتاج البلح والتمور، حيث يصل الإنتاج المحلى وفقا للاحصائيات الأخيرة 1.7 مليون طن سنويا.