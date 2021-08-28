شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام مرعبة عن الزيادة السكانية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت مصر وكل الدول منذ الستينات خطط سكانية استطاعت كل الدول تحقيق الاستدامة بهذا الشأن إلا أن مصر تبذل الكثير من الجهد لتنخفض معدلات السكان ثم ترتفع مره أخرى، وذلك لعدم تكامل بين السياسيات وغياب سياسة سكانية متكاملة يتم العمل وفقًا لها.

1-عدد السكان في مصر بلغ 102 مليون نسمة.

2- متوسط معدل الخصوبة بلغ 3.4 طفل لكل سيدة.

3- منذ عام 1950 كان معدل الزيادة السكانية 20 مليون كل 28 عام، لتصبح بعدها كل 21 عام ثم كل 14 عام ثم 8 سنوات، حيث هناك 14 مولود كل ثانية مما يعكس الزيادة السكانية المتتالية.

4- كثير من الدول من بينها دول إسلامية استطاعت بالفعل خفض معدلات الإنجاب خلال عدة سنوات.

5- دولة أندونيسيا خفضت المعدلات من 5.6إلى 2.3.

6- بنجلاديش خفضت من 6.9 إلى 2.1.

7- تايلاند من 6.1 إلى 1.5.

8- ماليزيا من 6.4 إلى 2.

9- إيران من 6.5 إلى 2.1.

10- إذا استمر معدل الانجاب عند 3.4 طفل لكل سيده في 2050 سيحتاج إلى 4 أضعاف الإمكانيات الحالية فيما يخص التعليم، 9 أضعاف الإمكانيات الحالية فيما يخص الخدمات الصحية.