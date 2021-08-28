شكرا لقرائتكم خبر عن "فورد" تعلن عن نيتها خفض إنتاج شاحنات "إف – 150" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "فورد موتور" الأمريكية لصناعة السيارات عن أنها تنوي خفض إنتاجها من شاحنات "إف – 150" الصغيرة وتقليص إنتاج مركبتين أخريتين خلال الأسبوع المقبل.



يأتي ذلك في ظل الأزمة التي تعاني منها شركات السيارات الكبرى وأيضا شركات التكنولوجيا في توفير ما يكفي من أشباه الموصلات أو الرقائق الإلكترونية.



وأضافت "فورد" في بيان رسمي بأنها تنوي وقف الإنتاج في مصنعها في "أوكفيل" بكندا ومصنع "كانساس" بولاية "ميزوري" الأمريكية خلال الأسبوع الذي يبدأ في الثلاثين من أغسطس/آب.



وعلاوة على ذلك، تخطط "فورد" لتقليص دوامات العمل من ثلاثة إلى اثنين في مصنع "ديربورن" للشاحنات في مدينة "متشيجان" خلال الأسبوع المقبل، وينتج هذا المصنع شاحنات "إف – 150".



تجدر الإشارة إلى أن أزمة النقص في الرقائق الإلكترونية أثرت سلبيا بشكل كبير على صناعة السيارات عالميا حيث أعلنت "فورد" عن فقدان نحو 50% من إنتاجها المخطط في الربع السنوي الثاني من العام الجاري.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "فورد" بنسبة 3.2% وأغلق جلسة الجمعة عند 13.3 دولار.