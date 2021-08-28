شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يرتفع بدعم من أنباء عن بيع الكهرباء لولاية "تكساس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تداولات يوم الجمعة مدعوما بأنباء عن أن الشركة الأمريكية تستهدف بيع الكهرباء لولاية تكساس.



وذكرت تقارير صحفية بأن المدير التنفيذي لـ"تسلا" الملياردير الشهير "إيلون ماسك" يخطط لبيع الكهرباء للمواطنين في ولاية تكساس وذلك بعد أشهر قليلة من الانتقال للإقامة في هذه الولاية.



وأشارت مصادر إلى أن "تسلا" تقدمت بالفعل في وقت سابق من شهر أغسطس/آب بطلب لهيئة المرافق العامة في ولاية تكساس لبيع الكهرباء في سوق التجزئة من خلال شركة تابعة لـ"تسلا" تحمل اسم "تسلا إنيرجي فينتشرز".



يأتي ذلك في الوقت الذي تعد فيه "تكساس" الولاية الأمريكية الوحيدة التي تمتلك شبكة خاصة بها للكهرباء لا تتشارك بها مع الولايات الأخرى المجاورة، ومن ثم، فإن "تسلا" يمكنها بيع الطاقة مباشرة ودمجها مع الشبكة الكهربائية الخاصة بالولاية.



وأعلنت "تسلا" في مارس/آذار من هذا العام عن خطة لبناء بطاريتين عملاقتين لتخزين الكهرباء في تكساس.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 1.5% وأغلق جلسة الجمعة عند 711.9 دولار.