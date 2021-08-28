شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" تمنح مديرها التنفيذي مكافأة سخية تقديرا لجهوده على مدار 10 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "آبل" الأمريكية المصنعة لـ"آيفون" منح مديرها التنفيذي "تيم كوك" مكافأة سخية تقديرا للجهود التي بذلها أثناء قيادته للشركة على مدار عشر سنوات منذ توليه المنصب.



وكشفت الشركة عن أنها خصصت مكافأة قدرها 5 ملايين سهم في "آبل"، بحسب ما أظهرت وثائق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.



وفي بيان رسمي للهيئة، قام "كوك" يوم الخميس ببيع معظم الأسهم التي حصل عليها كمكافأة مقابل 750 مليون دولار، وتبرع "كوك" بمبلغ 10 ملايين دولار لمؤسسات خيرية.



ومنحت "آبل" هذه المكافأة السخية عند المقارنة بمكافآت الشركات الأخرى نتيجة الأداء القوي لصانعة "آيفون على صعيد المبيعات والإيرادات والأرباح وأيضا القيمة السوقية.



هذا، وقفز سهم "آبل" بنسبة 191.8% خلال الثلاث سنوات الماضية، بينما قفز بأكثر من 1200% منذ تولي "كوك" منصب المدير التنفيذي للشركة في أغسطس/آب عام 2011.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 0.7% وأغلق جلسة الجمعة عند 148.6 دولار.