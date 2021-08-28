شكرا لقرائتكم خبر عن سهم نادي "مانشستر يونايتد" يقفز 6% عقب أنباء انتقال "رونالدو" لصفوفه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي خلال تداولات اليوم الجمعة في البورصة الأمريكية بشكل ملحوظ عقب أنباء عودة اللاعب البرتغالي الدولي "كريستيانو رونالدو" إلى فريق كرة القدم الأول بالنادي.



ونشرت صحف عالمية نبأ توصل نادي "مانشستر يونايتد" إلى اتفاق مع نادي "يوفنتوس" الإيطالي يتعلق بانتقال "رونالدو" إلى صفوف النادي الإنجليزي.



ويعد الانتقال بمثابة عودة للاعب البرتغالي إلى "مانشستر يونايتد" بعد أن رحل عن صفوفه لما يقرب من 12 عاما محترفا في نادي "ريال مدريد" الإسباني ثم إلى "يوفنتوس" الإيطالي.



وعلق "رونالدو" على هذا النبأ بالتأكيد على رحيله في مقطع فيديو نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب عن امتنانه لنادي "يوفنتوس" ولجماهيره مشيرا إلى أنه سينتقل بالفعل إلى نادي "مانشستر يونايتد".



وعلى صعيد التداولات، قفز سهم "مانشستر يونايتد" في تعاملات بورصة نيويورك بنسبة 6% مغلقا جلسة الجمعة عند مستوى 18.29 دولار بعد أن ارتفع إلى مستوى 19.15 دولار في وقت سابق بالجلسة.