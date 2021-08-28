شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملاحظات للجهاز المركزي للمحاسبات على تقرير "مصر للفنادق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1- إلزام شركة مصر للفنادق بسداد مبلغ 1.8 مليون جنيه لشركة الصرف الصحي بشمال الجيزة بالقضية رقم 1089 لسنة 2021 كرسوم ضخ وانتفاع وتوصيل على الشبكة العمومية لفندق النيل ريتز كارلتون.

2- إلزام شركة مصر للفنادق بسداد مبلغ نحو 603 ألف جنيه، بالإضافة إلى 4% فوائد قانونية في القضية رقم 9200 لسنة 90 ق للمهندس محمود سيد من العاملين بالشركة عن فروق مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

3- حكم ضد الشركة بعدم قبول الطعن بالنقض برقم 21519 لسنة 89 ق بتاريخ 18 أغسطس لعام 2020 وهو أخر درجة من درجات التقاضي ضد وزارة الري برفض دعوى تعويض بمبلغ مليون جنيه عما لحق الشركة من أضرار بسبب أكل النهر عن مساحة فدان بأرض الشركة بملوى، كما تم رفض الشركة أرقام (15991-80 ق و14612 في 78 ق) باسترداد أرض مملوكة للشركة بمدينة ملوى بالمنيا (أرض إختاتون) مساحة فدان من حسن راشد ومساحة قيراطين من وزارة الداخلية.

4- تحملت شركة مصر للفنادق مبلغ نحو 17.850 مليون جنيه قيمة 50% من غرامات وتعويضات التهرب الضريبي عن ضريبة القيمة المضافة عن كازينو الألعاب بفندق النيل ريتز كارلتون، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العمومية غير العادية في 30 سبتمبر عام 2020، ووفقًا للتسوية الودية المبرمة بتاريخ 14 أكتوبر عام 2020 مع شركة جينتنج لإدارة وتشغيل الكازينو.

وقال الجهاز المركزي للمحاسبات، إنه لم يتضمن تقرير شركة مصر الفنادق عن الحوكمة الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة، والتي تبين أنها أحكام نهائية واجبة التنفيذ.