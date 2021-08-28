شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين بفعل مخاوف تعطل إنتاج خليج المكسيك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف صعودها الذي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ،ليقفز الخام الأمريكي أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع اقتراب خام برنت من ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل مخاوف تعطل إنتاج النفط فى خليج المكسيك ، مع اقتراب إعصار من ضرب المنطقة الأكبر إنتاجا للنفط فى الولايات المتحدة.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.5% إلى مستوي 68.73$ الأعلى منذ 13 آب/أغسطس الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 67.74$،و سجل أدنى مستوي عند 67.55$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.2 % إلى مستوي 72.32$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 71.50$ ، وسجل أدنى مستوي عند 71.16$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.3% ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.6% ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 72.40$ للبرميل.

بدأت شركات النفط العاملة فى منطقة خليج المكسيك نقل العاملين جوا من منصات إنتاج النفط ،وأعلنت شركتي "بي إتش بي" و "بي بي" وقف الإنتاج فى المنصات البحرية ، قبل وصول الإعصار من ضرب المنطقة.

ويمثل إنتاج خليج المكسيك حوالي 17% من إنتاج النفط الخام الأمريكي، والذي يبلغ حاليا 11.4 مليون برميل يوميا ،والولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.