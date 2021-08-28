شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» تتجه لتعديل اشتراكات التأمين ضد التعطل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل للاستطلاع، حيث يهدف المشروع بأن تكون آلية تحديد الاشتراكات المستحقة لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل مبنية على أساس نتائج تقييم الحالة المالية كل ثلاث سنوات.

ويتضمن المشروع، تحديد وتعديل الاشتراكات وفق الآليات، منها تحدد الاشتراكات بنسبة (2 %) من الأجر الخاضع للاشتراكات في حال لم يتجاوز حجم الموجودات لحساب الفرع في تاريخ نفاذ تعديل المادة (السابعة) من النظام (7) سبعة أمثال مصروفاته في السنة السابقة لتاريخ النفاذ.

كما تعدل الاشتراكات - بنسبة لا تزيد على (2 %) ولا تقل عن (0.5 %) من الأجر الخاضع للاشتراكات- بناءً على نتائج تقييم الحالة المالية لحساب الفرع كل ثلاث سنوات في حالة خفض الاشتراكات بنسبة (0.5 %) في حال تجاوز حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث (7) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها، وترفع الاشتراكات بنسبة (0.5 %) في حال انخفض حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث عن (7) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.

وكان وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، قد قرر مؤخرا تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لتكون بالنص الآتي: (يقصد بشرط «ألا يكون المشترك قد ترك العمل بمحض إرادته» عدم تركه العمل بسبب عدم رغبته بالاستمرار فيه بما في ذلك ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية: «الاستقالة، اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل، عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك بالتجديد»).

فيما تؤكد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حملاتها الإعلانية، التي تنفذها للتوعية، أن برنامج «ساند»، أحد برامج المؤسسة التي تساعد على رعاية الموظف السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته، حيث يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين الوظيفة السابقة والالتحاق بوظيفة جديدة.وبيَّنت «التأمينات» بمنافع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، أنه يتطلب للحصول على تعويض «ساند»، أن يتقدم المتعطل خلال 90 يوما من تركه العمل.

وحول طريقة التقديم، أوضحت التأمينات أنه يمكن للمتعطل أن يتحقق من أهليته عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، وفي حال استحقاقه يمكنه التقدم من خلال حسابه في التأمينات أون لاين أو تطبيق «تأميناتي».

وأشارت إلى أن التعويض يصرف بواقع 60 % من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع 50 % من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك، كما تبلغ المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق.

ويستحق المستفيد من نظام التعطل عن العمل «ساند» التعويض اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق وتقديم الطلب.ويُعد برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، أحد أهم البرامج التي أسهمت في دعم المشتركين ومنشآت القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا، حيث تكفلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال صندوق «ساند» بدفع جزء من رواتب العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص؛ ما كان له الأثر الكبير في تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن تلك الجائحة على منشآت القطاع الخاص، مما ساعد في عدم فقدان الموظفين لوظائفهم.