شكرا لقرائتكم خبر عن 52 % ارتفاعا في الصادرات غير البترولية بالربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجَّلت الصادرات غير البترولية، وفق تقرير الهيئة العامة للإحصاء لملخص إحصاءات التجارة الخارجية في الربع الثاني من عام 2021م ارتفاعاً بنسبة (52.1 %) بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2020م؛ حيث سجَّلت 65.7 مليار ريال مقابل 43.2 مليار ريال.

وكانت أهم السلع «اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما» (التي تمثل 34.3 % من إجمالي الصادرات غير البترولية) إذ ارتفعت بنسبة (63.9 %) بمقدار بلغ 8.8 مليار ريال، و«منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها» (التي تمثل 31.0 % من إجمالي الصادرات غير البترولية)، حيث ارتفعت هي الأخرى في الربع الثاني من عام 2021م بنسبة (61.9 %) بمقدار بلغ 7.8 مليار ريال وذلك مقارنة بالربع الثاني من عام 2020م، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الربع السابق (الربع الأول 2021م) بمقدار بلغ 5.6 مليار ريال، وبنسبة (9.4 %).

كما سجَّلت الصادرات السلعيَّة في الربع الثاني من عام 2021م ارتفاعاً عن الربع الثاني من عام 2020م بنسبة (99.4 %)، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر بسبب (جائحة كوفيد- 19)، حيث بلغت قيمتُها 238.6 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2021م، مرتفعة عن 119.7 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي (2020م)؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 96.5 مليار ريال، بنسبة (126.1 %)، وقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من (63.9 %) في الربع الثاني عام 2020 إلى (72.5 %) في الربع الثاني عام 2021م. بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعيَّة بالمقارنة مع الربع السابق (الربع الأول من عام 2021م) بمقدار بلغ 26.1 مليار ريال وبنسبة (12.3 %). ووفقا للتقرير، سجَّلت الواردات في الربع الثاني من عام 2021م ارتفاعاً نسبته (12.9%) بمقدار بلغ 16.1 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 140.9 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2021م، مقابلَ 124.8 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2020م؛ وذلك نتيجةً لارتفاع أسعار السلع مقارنةً مع الربع الثاني 2020م، وكان أكثرها تأثيرًا «معدات النقل وأجزاؤها» بنسبة (26.8 %) و«اللؤلؤ، والأحجار الكريمة، والمجوهرات المقلَّدة» بنسبة (452.2 %)، كما ارتفعت قيمةُ الواردات بالمقارنة مع الربع السابق (الربع الأول 2021م) بمقدار بلغ 1.4 مليار ريال، وبنسبة (1.0 %).

وارتفعت نسبة الصادرات غير البتروليَّة للواردات إلى (46.6 %) في الربع الثاني من عام 2021م مقابل (34.6 %) في الربع الثاني من عام 2020م، كنتيجة للارتفاع العالي للصادرات غير البترولية بنسبة (52.1 %) عن الارتفاع في الواردات بنسبة (12.9 %) خلال هذه الفترة.