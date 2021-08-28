شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتجاوز الـ1800 دولار للأوقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب فوق المستوى النفسي المهم البالغ 1800 دولار، أمس الجمعة، مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن وانخفاض الدولار، قبل كلمة لرئيس البنك المركزي الأمريكي ستخضع للفحص لاستقصاء مؤشرات عن تقليص التحفيز.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.6 % إلى 1802.39 دولار للأوقية (الأونصة)، وظل المعدن الأصفر فوق 1800 دولار في معظم الأشهر السبعة المنتهية في فبراير من العام الجاري، لكنه أخفق في البقاء فوق ذلك المستوى منذ ذلك الحين.

والأسعار مرتفعة بنحو 1.3 % خلال الأسبوع، في أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من ثلاثة أشهر.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1807 دولارات. ونزل مؤشر الدولار 0.1 %، مما عزز جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات. وتتجه العملة الأمريكية صوب انخفاض أسبوعي.

ويترقب المستثمرون حاليا تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ندوة جاكسون هول المقررة بحلول الساعة 1400 بتوقيت غرينتش، بحثا عن أي تلميحات بشأن متى سيبدأ البنك المركزي الأمريكي في تقليص برنامجه لشراء الأصول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 % إلى 23.72 دولار للأوقية، وتتجه صوب تحقيق أكبر مكسب منذ مايو. وزاد البلاتين 1.2 % إلى 990.69 دولار، بينما تقدم البلاديوم 1.7 % إلى 2432.60 دولار ويتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ يونيو، بارتفاعه بنحو 7 %.