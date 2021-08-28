شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح للتعامل مع شركات التأمين أبرزها أحذر التوقيع على بياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 7 نصائح للتعامل مع شركات التأمين بمختلف أنواعها لضمان حقوق العملاء وفي الوقت نفسه الاستفادة من نشاط التأمين وهي:

1- تأكد أن شركة التأمين أو الفرع التابع لها مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط التأمين.

2- وفي حال تعاملك مع وسيط تأميني يمثل شركة تأمين أو أكثر تحقق من تسجيله بالهيئة من خلال اطلاعك على الكارنيه الصادر له لممارسة نشاط التأمين من الهيئة العامة للرقابة المالية.

3- تأكد قبل اتخاذ قرار الشراء أنك قد أطلعت على المنتجات والخدمات التأمينية المتاحة بسوق التأمين المصري لتختار منها ما يناسبك من خلال المواقع الإلكترونية للشركات وتحقق من كافة المعلومات والبيانات الأساسية للشركة.

4- قم بالإدلاء بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بك أو بالشيء موضوع التأمين بدقة وصدق ومنتهي حسن النية، وذلك تجنبًا لبطلان الوثيقة وضياع حقك في المستقبل.

5- لا تقم بالتوقيع على أية نماذج فارغة أو غير مكتملة البيانات مطلوبة للحصول على التأمين لضمان حقوقك التأمينية مستقبلاً.

6- اقرأ مشروع عقد التأمين (وثيقة التأمين) جيداً وبشكل دقيق وتعرف على التغطيات التأمينية وشروط الوثيقة واقرأ بحرص شديد شروط سقوط الحق والإلغاء والتصفية والاستثناءات قبل التوقيع على عقود التأمين.

7- تأكد من صحة البيانات الواردة بوثيقة التأمين بعد إصدارها على سبيل المثال البيانات الشخصية، تاريخ سريان التغطية التأمينية، شروط التأمين، بيانات الشيء موضوع التأمين، واطلع جيداً على الإجراءات الواجب عليك اتباعها عند حدوث الحادث المؤمن ضده لضمان حقك في الحصول على التعويض، واحذر من إصدار توكيلات عامة لأي شخص لا تربطه بك صلة في شأن إنجاز التعاملات التأمينية.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2021 وبلغت 24.54 مليار جنيه مقابل 18.53 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 32.4%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 11.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2021 مقابل 9.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 17.3%.