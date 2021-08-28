شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أحداث ينتظرها مساهمو البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 6 أحداث رئيسية خلال الأسبوع الجاري على رأسها انعقاد عمومية 5 شركات وهي الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي، المصرية للمنتجعات السياحية، العرفة للاستثمارات والاستشارات، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، التعمير والاستشارات الهندسية، وانتهاء الحق في التوزيع النقدي لشركة مصر بني سويف للأسمنت بواقع 1.5 جنيه للسهم.

تبدأ أحداث البورصة المصرية، غدًا الأحد، بانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي بالنظر في مقترح تعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعديل اسم الشركة إلى ثقة للإدارة والأعمال والتنمية، وتعديل المادة 4 من النظام الأساسي الخاصة بتعديل العنوان الرئيسي للشركة، ومقترح تعديل المواد 21 و46 و48 من النظام الأساسي للشركة ومقترح إضافة غرض للشركة وتعديل المادة 3 من النظام الأساسي، كما تناقش الجمعية التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والنظر في الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة الحالي.

وفي اليوم التالي، تعقد الجمعية العامة للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، لاعتماد القوائم المالية السنوية، وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن عام 2020، وعرض نموذج الإفصاح السنوي عن مدى تطيق قواعد الحوكمة بالشركة رفق تقرير مراقب الحسابات عنه، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بناءً على طلب بعض المساهمين، والترخيص للمجلس بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه لكل حالة خلال عام 2021 وفقًا لأحكام المادة 101 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

وتنظر الجمعية العامة العادية لشركة العرفة القابضة للاستثمارات والاستشارات، يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس الجاري، باعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يناير عام 2021، واعتماد تقرير مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يناير عام 2021، واعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يناير عام 2021، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يناير عام 2021، وتحديد بدلات الحضور والانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال آلية التصويت التراكمي.

وفي أول شهر سبتمبر، تعقد الجمعية العامة العادية للشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، لتعيين رئيس تنفيذي للشركة وتحديد صلاحياته، وتناقش الجمعية العامة غير العادية تعديل المواد 6و7و21و24و32 من النظام الأساسي للشركة.

ويختتم الأسبوع بعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية، اعتماد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 249.48 مليون جنيه إلى 299.37 مليون جنيه بقيمة الأسهم المجانية، وتعديل المواد 4و6و7 من النظام الأساسي للشركة.