شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تزيد مكاسبها بعد تصريحات "باول" و"إس أند بي 500" و"ناسداك" يغلقان عند مستوى قياسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة وزادت مكاسبها في أعقاب تصريحات "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال ندوة "جاكسون هول" ليغلق كل من "إس أند بي 500" و"ناسداك" عند مستوى قياسي جديد.



وصرح "باول" بأن الفيدرالي سوف يبدأ تقليص حجم مشترياته من الأصول على الأرجح قبل نهاية العام الجاري، لكنه شدد على أن وتيرة البدء في رفع معدل الفائدة لا تزال مستبعدة.



وأضاف "باول" أن الاقتصاد الأمريكي وصل إلى مرحلة لم يعد فيها لحاجة إلى مزيد من دعم السياسة النقدية مشيرا إلى أنه رغم بلوغ معدل التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%، إلا أن سوق العمل ووتيرة التوظيف لا تزال في حاجة للوصول إلى المستوى الكامل قبل البدء في رفع الفائدة.



كان محضر اجتماع الفيدرالي قد أظهر مؤخرا توقعات ومناقشات بين أعضاء البنك المركزي للبدء في خفض مشتريات الأصول المقدرة بنحو 120 مليار دولار شهريا هذا العام، لكنهم أكدوا على ان رفع الفائدة ربما لا يتم قبل عام 2023.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن أن الإنفاق الشخصي للأمريكيين ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 0.3% دون توقعات بارتفاع نسبته 0.4%، كما ارتفع مؤشر الدخل الشخصي بنسبة 1.1% متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 0.2% فقط.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 2% أو ما يعادل 1.32 دولار وأغلق عند 68.74 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 10.6%.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.3% أو 1.63 دولار وأغلق عند 72.70 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 11.5%.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 242 نقطة) إلى 35455 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1% وبلغ أعلى مستوى عند 35479 نقطة وأقل مستوى عند 35231 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.9% (ما يعادل 39 نقطة) إلى 4509 نقاط، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 4513 نقطة وأقل مستوى عند 4474 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.2% (ما يعادل 183 نقطة) إلى 15129 نقطة، وحقق المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 2.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 15144 نقطة وأقل مستوى عند 14966 نقطة.