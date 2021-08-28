شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض رغم هبوط العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الجمعة رغم تراجع الدولار أمام أغلب العملة الرئيسية وتقرير وزارة الزراعة الأمريكية حول جودة محاصيل الحبوب.



كانت عقود الصويا قد سجلت عقود الصويا أكبر مكاسب يومية لها بالنسبة المئوية في نحو شهرين يوم الثلاثاء الماضي بعد إعلان وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي انخفاض جودة الحبوب نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في مناطق الغرب والوسط بالولايات المتحدة والتي تمثل حزام الحبوب.



وأكدت الوزارة على أن الطلب على الصويا يشهد تحسناً بدعم من ارتفاع مبيعات شركات التصدير الخاصة إلى الصين.



وصنفت الوزارة 60% من محصول الذرة عند جيد إلى ممتاز في حين صنفت 56% من محصول الصويا عند جيد إلى ممتاز.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.4% وأغلقت عند 13.23 دولار للبوشل.