شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع بدعم من ضعف الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ضعف العملة الأمريكية في مقابل منافساتها عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" خلال ندوة "جاكسون هول".



وصرح "باول" بأن الفيدرالي سوف يبدأ تقليص حجم مشترياته من الأصول على الأرجح قبل نهاية العام الجاري، لكنه شدد على أن وتيرة البدء في رفع معدل الفائدة لا تزال مستبعدة.



وأضاف "باول" أن الاقتصاد الأمريكي وصل إلى مرحلة لم يعد فيها لحاجة إلى مزيد من دعم السياسة النقدية مشيرا إلى أنه رغم بلوغ معدل التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%، إلا أن سوق العمل ووتيرة التوظيف لا تزال في حاجة للوصول إلى المستوى الكامل قبل البدء في رفع الفائدة.



وأظهرت بيانات اقتصادية يابانية صادرة اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو استقر خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات انخفاضه بنسبة 0.1%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 109.8.