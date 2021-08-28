شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر 10 رواد أعمال في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رائد أعمال هو مالك أو مدير مشروع يدرّ المال عن طريق الخوض بالمخاطرة والابتكار ، يصبح روّاد الأعمال روّاداً لعدة أسباب، الكثير منها يعود لطبيعة الشخص نفسه، ومنها: التخلص من خلافات مكان العمل، استغلالهم من قبل أرباب عملهم، أو رغبتهم بأن يصبحوا أسياد أنفسهم وأصحاب القرار .

ونعرض أبرز نماذج لرواد الأعمال في العالم

هو مهندس ومخترع ومؤسس شركة "سبيس إكس" ورئيسها التنفيذي والمصمم الأول فيها، والمؤسس المساعد لمصانع "تيسلا موتورز” ومديرها التنفيذي والمهندس المنتج فيها، كما شارك في تأسيس شركة التداول النقدي الشهيرة "باي بال".

ويعد "إيلون" من أغنى رجال الأعمال في العالم؛ حيث بلغت قيمة ثروته نحو 185 مليار دولار، ويأتي ضمن أفضل نماذج لرواد الأعمال حول العالم.

وُلد رائد الأعمال الكندي إيلون ماسك في جنوب إفريقيا عام 1971؛ حيث أمضى معظم طفولته في مدينة "بريتوريا"، وفي سن العاشرة بدأ إيلون بتطوير نفسه وشرع بتنمية قدرته على استخدام الحاسوب وتعلم لغات البرمجة، وأصبح مليونيرًا عندما كان في العشرينيات من عمره حينما باع شركته الناشئة Zip2 إلى شركة Compaq للحواسيب مقابل 307 ملايين دولار، وحقق المزيد من النجاح بتأسيسه شركة "X.co" عام 1999، وشركة "سبيس إكس" عام 2002، وشركة تيسلا في 2003.

وفي عام 2012 أطلق "إيلون" أول مركبة فضائية تجارية في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية، وتابع عمله جاهدًا لنقل أفكاره المبدعة إلى أرض الواقع، فكشف النقاب، في أغسطس 2013، عن مفهوم هايبر لووب Hyperloop الجديد الذي سينقل الركاب بسرعة 1126 كيلو مترا في الساعة؛ لتسريع عملية التنقل بين المدن المهمة، خاصة في أوقات الازدحام الشديد.

ولم تقتصر إنجازات إيلون عند هذا الحد، بل بذل الكثير من الجهود في شركة"تيسلا موتورز" التي تجعل السيارات الصديقة للبيئة أنيقة ورائعة؛ حيث أخبر المحاورين في أحد اللقاءات بأنه يأمل في أن يكبر أطفاله مع فرصة العيش على كوكب آخر ويعمل بلا كلل للتأكد من أن شركاته تسهل تلك الابتكارات التقنية، في هذا الطريق ألهم إيلون ماسك عددًا لا يًحصى من رواد الأعمال لتحقيق أكبر طموحاتهم.

هو رائد أعمال أمريكي وهو المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة “أمازون دوت كوم” العالمية؛ حيث يُعتبر من أغنى رجال الأعمال في العالم بإجمالي ثروة بلغت نحو 200 مليار دولار، ويأتي ضمن أفضل نماذج لرواد الأعمال حول العالم.

ولد رائد الأعمال الأمريكي جيف بيزوس في مدينة ألباكركي بولاية نيو مكسيكو عام 1964؛ حيث درس علوم الكمبيوتر والهندسة الكهربائية في جامعة برينستون، وبعد تخرجه انتقل إلى وول ستريت، وأصبح نائب رئيس أول في DE Shaw عندما كان لا يزال في العشرينيات من عمره، وفي عام 1994 قدم استقالته وأسس موقع موقع "أمازون دوت كوم" وهو عبارة عن مكتبة ومتجر للكتب على الإنترنت، ورغم أن المحللين توقعوا عدم قدرته على منافسة المتاجر التقليدية إلا أنه تجاوز منافسيه خلال فترة قصيرة، وفي عام 1997 أعلن عن موقعه للعامة بشكل رسمي.

وقد يبدو شراء بيزوس لصحيفة “واشنطن بوست” المتعثرة مقابل 250 مليون دولار غريبًا لدى البعض، ولكن هذه الصفقة حققت له الكثير من النفوذ الذي جعله ضمن أفضل رواد الأعمال في العالم، وبالنسبة لأمازون فهي الآن السوق الافتراضي الأول في العالم؛ حيث تقدم كل شيء تقريبًا، كما تقدم "أمازون ويب سيرفيسز" البيانات بشكل أفضل من المنافسين ومن خلال Kindle وAmazon Video، ويسعى "بيزوس" جاهدًا لتقديم المعلومات والأفكار والترفيه بشكل أفضل من أي شخص آخر.

نهض أندرو كارنيجي من الفقر المدقع ليصبح رجل صناعة أمريكيًا اسكتلنديًا ناجحًا وثاني أغنى رجلٍ في التاريخ بإجمالي ثروة بلغت نحو 372 مليار دولار، وفقًا لقيمة العملة الأمريكية في عام 2014، ويُعد من أفضل نماذج لرواد الأعمال حول العالم.

وُلد أندرو كارنيجي عام 1835 في دانفرملاين باسكتلندا، حيث هاجر مع عائلته إلى ولاية بنسلفانيا الأمريكية عام 1848 بعد الثورة الصناعية التي أدخلته في حالة من الفقر الشديد، وبعد انتقاله أسس شركة "كارنيجي للصلب" وطوّرها لتصبح واحدة من أكبر الشركات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد سلسلة النجاحات المذهلة التي حققها كارنيجي؛ من خلال شركته، أصبح مستثمرًا ملاكًا ناجحًا للغاية باستخدام الأموال التي حصل عليها من خلال شركة الصلب.

ولم يكتف "كارنيجي" بهذه النجاحات، بل حرص على الاستثمار في العديد من شركات السيارات وخدمات السعاة والأراضي التي تحتوي على احتياطيات النفط، فانخرط بعد تقاعده في الجمعيات الخيريّة من خلال تمويل الصناديق الائتمانية، مثل: صندوق كارنيجي الائتماني لجامعات اسكتلندا، وصندوق كارنيجي الائتماني للمملكة المتحدة، كما قدم الكثير من المساعدات من أجل إنشاء المدارس التقنية، وقادت جهوده الدائمة في تعزيز الأبحاث والتطوير إلى تأسيس مركز أبحاث Carnegie Institution of Washington المتخصص في مجال العلوم.

هو رائد أعمال أمريكي ومنتج ومخرج تلفزيوني متخصص في الرسوم المتحركة؛ حيث اشتهر بشخصياته الكرتونية وأفلام الرسوم المتحركة العديدة التي بلغت أكثر من 100 فيلم، ويُعتبر «ديزني» من أغنى رواد الأعمال في العالم بإجمالي ثروة بلغت نحو 231 مليار دولار، ويأتي من ضمن أفضل نماذج لرواد الأعمال حول العالم.

وُلد رائد الأعمال الأمريكي والتر إلياس ديزني في عام 1901 بمدينة شيكاغو بولاية إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ حياته الريادية وهو رسام رسوم متحركة لشركة إعلانات، في إنشاء شورتات رسوم متحركة خاصة به في مرآب استوديو، وابتكر ديزني شخصية مستوحاة من الفئران

"ميكي ماوس" وجعله بطل “Steamboat Willie” في عام 1928.

وبعد سلسلة النجاحات التي حققها "ديزني" من خلال ميكي ماوس، أسس مصنعًا للرسوم المتحركة مع فرق من رسامي الرسوم المتحركة والموسيقيين والفنانين؛ حيث حولت ديزني هذا الفأر إلى العديد من المتنزهات الترفيهية، والرسوم المتحركة الطويلة، ومن أشهر الأفلام التي أنتجها "ديزني" فيلم "الزهور والأشجار" الذي كان أول فيلم بالألوان وربح الأوسكار.

وليام هنري جيتس (المعروف باسم بيل جيتس) هو رجل أعمال أمريكي ، ومستثمر ، ومؤلف ، وفاعل خير. وهو مؤسس مؤسسة Microsoft التي أطلقها مع Paul Allen في عام 1975، هو واحد من أغنى الأشخاص في العالم ، من عام 1995 إلى عام 2017 ، حمل بيل جيتس لقب فوربس لأغنى شخص في العالم باستثناء أربع سنوات. وهو معروف أيضًا بأنشطته الخيرية مثل مؤسسة ميليندا وهو حاليًا ثاني أغنى شخص في العالم بعد جيف بيزوس الذي يبلغ صافي ثروته 95 مليار دولار في عام 2018.

ومن الأسباب الرئيسية وراء نجاح بيل جيتس الكبير لأنه بدأ مبكرًا. سواء كنت تعرف ذلك أم لا ، كان عمره 13 عامًا فقط عندما بدأ العمل مع أجهزة الكمبيوتر.

حيث كان لديه هذا الشغف تجاه أجهزة الكمبيوتر في سن مبكرة وهذا ما ساعده على تحقيق نجاح هائل في السنوات اللاحقة لبدء Microsoft.

مارك زوكربيرج مؤسس منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة على نطاق واسع Facebook، هو رجل أعمال أمريكي في مجال التكنولوجيا درس في جامعة هارفارد وهو أحد أغنى الأشخاص في العالم حاليًا ، حيث تقدر ثروته الصافية بأكثر من 55 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 2018.

إنه الشخص الوحيد الذي يقل عمره عن 50 عامًا في قائمة فوربس لأغنى عشرة أشخاص ، وهو أيضًا الوحيد تحت سن الأربعين في قائمة "أفضل 20 مليارديرًا". تمتلك شركة التواصل الاجتماعي Facebook أكثر من 2.2 مليار مستخدم نشط شهريًا!

يعد Facebook بلا شك منصة الوسائط الاجتماعية رقم 1 التي يستخدمها الجميع بما في ذلك الطلاب والمسوقين والقادة من جميع أنحاء العالم.

رجل أعمال أمريكي شارك في تأسيس Google مع سيرجي برين، ويشغل لاري بيدج حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet (وهي الشركة الأم لشركة Google) ويبلغ صافي ثروته أكثر من 53 مليار دولار اعتبارًا من عام 2018، سيرجي برين هو حاليًا رئيس شركة Alphabet التي تبلغ صافي ثروتها أكثر من 50 مليار دولار اعتبارًا من عام 2018.

يُعرف السير ريتشارد تشارلز نيكولاس برانسون (المعروف شعبياً باسم ريتشارد برانسون) بأنه مؤسس مجموعة فيرجين التي تضم أكثر من 400 شركة حول العالم ، يحمل مجموعة فيرجن ويحتل المرتبة الثامنة بين أغنى المليارديرات البريطانيين من حيث صافي الثروة. إنه أيضًا الشخص الأول والوحيد الذي يعبر المحيط الأطلسي في أكبر منطاد هواء ساخن. وفي وقت لاحق حطم رقمه القياسي عندما عبر المحيط الهادئ في منطاد فيرجن للهواء الساخن.

كان ستيفن بول جوبز (المعروف باسم ستيف جوبز) رجل أعمال ومستثمر أمريكي. إذا كنت تستخدم الهواتف الذكية وخاصة iPhone ، وهو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Apple Inc، التي تبلغ قيمتها الآن أكثر من 1 تريليون دولار وتعتبر أيضًا واحدة من الشركات الأربعة الكبرى في مجال التكنولوجيا إلى جانب Amazon و Google و Facebook.

كان ستيف جوبز أيضًا رئيس مجلس إدارة شركة Pixar ومساهمها الأكبر ، وهو استوديو أمريكي لأفلام الرسوم المتحركة بالكمبيوتر تأسس عام 1986.

هو أحد الرجال القلائل الذين جعلوا السيارات العادية حقيقة واقعة. ولد لعائلة من المزارعين الذين نشأوا في إنجلترا وأيرلندا. ليست أغنى العائلات ، ولكنها ليست فقيرة أيضًا ، كان هنري فورد رجل أعمال يعاني من عسر القراءة ، وبسبب هذا ، كان يكرر بعض الأفعال مرارًا وتكرارًا حتى يتقنها.

في سنوات مراهقته ، كان والده قد أعطاه ساعة والتي قطعها لاحقًا ليرى ما إذا كان بإمكانه تجميعها معًا مرة أخرى بنجاح ، وهو ما فعله. ثم فعل الشيء نفسه مع ساعات الشعوب الأخرى ، وفي النهاية قام بإصلاحها أيضًا. على الرغم من أن هنري فورد كان يعاني من عسر القراءة ، إلا أنه لم يسمح لهذه “العقبة” أن تكون سببًا للاستسلام.

أكمل تدريبًا مهنيًا مع James F. Flower & Bros ، وكذلك مع شركة Detroit Dry Dock Company. في عام 1891 التقى مع توماس إديسون ، الذي أحب مفهومه عن السيارات المتنقلة ، لذلك سمح له باستخدام مستودعاته لتصنيع مركبتين.

كان فورد ممتنًا لكنه قام فيما بعد ببناء شركته الخاصة حتى يتمكن من بناء السيارات بشروطه الخاصة بدعم من William H. Murphy، وفي عام 1899 أسس شركة Detroit Automobile Company.

لكن هذا لم يدم طويلاً ، حيث كانت السيارات المنتجة تفتقر إلى الجودة والدقة التي أرادتها شركة فورد وكانت باهظة الثمن. انهار العمل ، لكنه لم يمنعه. ذهب فورد لبناء شركة كاديلاك للسيارات.

بعد الفشل مرة ثانية تقريبًا بسبب نقص المبيعات والديون المرتفعة ، دخل المزيد من الشركاء في العمل وتم تغيير الاسم إلى شركة Ford Motor Company. حققت شركة Ford Motor Company عائدات تقدر بنحو 156 مليار دولار أمريكي في عام 2019.