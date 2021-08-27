شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بأكثر من 1% متجاوزاً 1800 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب تصريحات "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال فاعليات ندوة "جاكسون هول".



وصرح "باول" بأن الفيدرالي سوف يبدأ تقليص حجم مشترياته من الأصول على الأرجح قبل نهاية العام الجاري، لكنه شدد على أن وتيرة البدء في رفع معدل الفائدة لا تزال مستبعدة.



وأضاف "باول" أن الاقتصاد الأمريكي وصل إلى مرحلة لم يعد فيها لحاجة إلى مزيد من دعم السياسة النقدية مشيرا إلى أنه رغم بلوغ معدل التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%، إلا أن سوق العمل ووتيرة التوظيف لا تزال في حاجة للوصول إلى المستوى الكامل قبل البدء في رفع الفائدة.



كان محضر اجتماع الفيدرالي قد أظهر مؤخرا توقعات ومناقشات بين أعضاء البنك المركزي للبدء في خفض مشتريات الأصول المقدرة بنحو 120 مليار دولار شهريا هذا العام، لكنهم أكدوا على ان رفع الفائدة ربما لا يتم قبل عام 2023.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 19:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 1821.2 دولار للأوقية.