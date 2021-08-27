شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يزيد خسائره عقب تصريحات "باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم الجمعة مع متابعة ملتقى "جاكسون هول"، وزاد الدولار خسائره عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" على هامش الملتقى.



وصرح "باول" بأن الفيدرالي سوف يبدأ تقليص حجم مشترياته من الأصول على الأرجح قبل نهاية العام الجاري، لكنه شدد على أن وتيرة البدء في رفع معدل الفائدة لا تزال مستبعدة.



وأضاف "باول" أن الاقتصاد الأمريكي وصل إلى مرحلة لم يعد فيها لحاجة إلى مزيد من دعم السياسة النقدية مشيرا إلى أنه رغم بلوغ معدل التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%، إلا أن سوق العمل ووتيرة التوظيف لا تزال في حاجة للوصول إلى المستوى الكامل قبل البدء في رفع الفائدة.



كان محضر اجتماع الفيدرالي قد أظهر مؤخرا توقعات ومناقشات بين أعضاء البنك المركزي للبدء في خفض مشتريات الأصول المقدرة بنحو 120 مليار دولار شهريا هذا العام، لكنهم أكدوا على ان رفع الفائدة ربما لا يتم قبل عام 2023.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.