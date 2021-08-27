شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع متجهاً نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ليتجه الخام نحو تحقيق مكاسب أسبوعية.



يأتي ذلك في الوقت الذي تتحسب فيه شركات النفط في خليج المكسيك لاقتراب إعصار من هذه المنطقة الغنية بأنشطة إنتاج الخام الأمر الذي يعطل الإمدادات.



هذا، ويشكل إنتاج خليج المكسيك من النفط نحو 17% من إجمالي الإنتاج الأمريكي من الخام والذي يقدر حاليا بحوالي 11.4 مليون برميل يوميا.



وانتعش النفط وسط توقعات متفائلة بشأن الطلب العالمي عقب إعلان وكالة الغذاء والدواء الأمريكية منح الموافقة الكاملة على لقاح شركتي "فايزر – بيونتك" المضاد للفيروس الأمر الذي يعكس مدى أمان استخدامه.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي بحلول الساعة 17:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 68.6 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.9% إلى 72.4 دولار للبرميل.