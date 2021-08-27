شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي فى 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتستأنف صعودها الذي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ،ليسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى فى أسبوعين ، وخام برنت أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل مخاوف تعطل إنتاج النفط فى خليج المكسيك ، مع اقتراب إعصار من ضرب المنطقة الأكبر إنتاجا للنفط فى الولايات المتحدة ،والأسعار بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي خلال العام الجاري ، بدعم آمال تحسن الطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.9% إلى مستوي 69.00$ الأعلى منذ 13 آب/أغسطس الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 67.74$،و سجل أدنى مستوي عند 67.55$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.4 % إلى مستوي 72.48$ للبرميل الأعلى منذ 4 آب/أغسطس الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 71.50$ ، وسجل أدنى مستوي عند 71.16$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.3% ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.6% ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة.

بدأت شركات النفط العاملة فى منطقة خليج المكسيك نقل العاملين جوا من منصات إنتاج النفط ،وأعلنت شركتي "بي إتش بي" و "بي بي" وقف الإنتاج فى المنصات البحرية ، قبل وصول الإعصار من ضرب المنطقة.

ويمثل إنتاج خليج المكسيك حوالي 17% من إنتاج النفط الخام الأمريكي، والذي يبلغ حاليا 11.4 مليون برميل يوميا ،والولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار النفط العالمية مرتفعة بمتوسط 11% ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الشهر الأخير ،وبأكبر مكسب أسبوعي خلال العام الجاري ، بفضل آمال تحسن الطلب فى الولايات المتحدة والهند.

أعلنت وكالة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية "FDA" يوم الاثنين موافقتها الكاملة على تطعيم من يبلغون من العمر 16 عاما أو أكثر بلقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا ، وكانت الوكالة قد منحت اللقاح ترخيص الاستخدام الطارئ فى كانون الأول/ديسمبر 2020.

سوف يساعد هذا القرار كثيرا قيام العديد من الشركات والوكالات الحكومة بفرض التطعيم ضد فيروس كورونا ، الأمر الذي سوف يؤدي إلى تخفيف القيود على السفر والرحلات.

فى الهند أظهرت بيانات ارتفاع إنتاجية شركة التكرير من الخام فى تموز/يوليو لأعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفضل انتعاش الطلب على الوقود فى ثالث أكبر مستهلك للنفط فى أسيا.