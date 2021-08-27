شكرا لقرائتكم خبر عن في 7 نقاط تعرف على هدف قاعدة بيانات المؤشرات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنها بصدد إطلاق قاعدة بيانات المؤشرات الاقتصادية كجزء من المنصة الداخلية للميكنة والتحول الرقمي الخاصة بالوزارة.

1- تهدف لسهولة مشاركة وإتاحة البيانات من قبل جميع الباحثين بالوزارة.

2- يمكن الوصول لها عن طريق الشبكة الداخلية لوزارة التخطيط.

3- تضم المنصة عددا من قواعد البيانات المختلفة والتي تتضمن: الأسعار، سوق العمل، الحسابات القومية، مؤشرات الفقر، القطاع الخارجي، القطاع المالي والنقدي، قطاع مالية الحكومة، مؤشرات الصناعة، ومؤشرات السكان، حيث أن كل قاعدة بيانات تضم عددًا كبيرًا من المؤشرات الفرعية بإجمالي أكثر من 500 مؤشر فرعي.

4- توفر المنصة خاصية البحث المتقدم والتي تتيح الجمع بين عدد كبير من المؤشرات بصورة سريعة.

5- تصفية البيانات طبقاً للسنوات المطلوبة.

6- تساهم فى توافر قاعدة بيانات لمؤشرات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 على المنصة.

7- إنشاء قاعدة بيانات للمؤشرات الاقتصادية على مستوى المحافظات في إطار التوجه نحو عملية التوطين مع الربط بمنظومة الأداء.

8- تمثل مرجع بحثي يمتاز بالسهولة والنظام في عرض البيانات، مع إمكانية إتاحة عدد من المؤشرات للباحثين خارج الوزارة.