رئيس وزراء كوت ديفوار يهنئ بفوز مصر بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي العالمي

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القاهرة - سامية سيد - هنأ باتريك أتشي رئيس وزراء كوت ديفوار، الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد لمصري والدكتور وائل بدوي سفير مصر في ساحل العاج على فوز مصر بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي باتحاد البريد العالمي، جاء ذلك في ختام فعاليات مؤتمر اتحاد البريد العالمي في دورته السابعة والعشرين بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وأعرب باتريك أتشي رئيس وزراء كوت ديفوار، عن سعادته بفوز مصر بمقعد مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي باتحاد البريد العالمي، متمنياً دوام التوفيق للبريد المصري خلال الفترة القادمة.

وقال الدكتور شريف فاروق، إن البريد المصري يولي اهتمام كبير بالاستثمار البريدى في أفريقيا ويعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه سير عملية هذا الاستثمار، مشيراً إلى أن البريد المصري من خلال عضويته بمجلسي الإدارة والاستثمار البريدي باتحاد البريد العالمي سيقوم بإطلاق العديد من المبادرات للأشقاء في البلدان الأفريقية لنقل تجربة نجاح البريد المصري وتعزيز التعاون في كافة المجالات البريدية والاستثمار البريدي.

كما هنأ ديديه موسيت مدير عام البريد بجمهورية الكونغو الديمقراطية، الدكتور شريف فاروق على فوز مصر بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي باتحاد البريد العالمي، كما وجه الدعوة إلى الدكتور شريف فاروق رئيس البريد المصري لزيارة الكونغو لدراسة تعزيز سبل التعاون وبحث أوجه الاستثمار الممكنة.

ورحب الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري بالدعوة، مشيراً إلى أنه سيتم زيارة جمهورية الكونغو الديمقراطية قريبا بوفد رفيع المستوى من جميع التخصصات لبحث أفضل سبل التعاون.