شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الدولار الأسترالي بنسبة 1% مع هدوء ضغوط العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة رغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وتلقى الدولار الأسترالي دعما من هدوء ضغوط العملة الأمريكية التي تراجعت قليلا في انتظار تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" على هامش ملتقى "جاكسون هول".



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن مؤشر مبيعات التجزئة في أستراليا انخفض بنسبة 2.7% خلال يوليو/تموز بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بنسبة 2.6%.



من ناحية أخرى، ورغم المخاوف المتصاعدة بشأن سلالة متحور "دلتا" وإمكانية تسببها في تفشي جائحة "كورونا" مرة أخرى، إلا أن هناك تفاؤل حيال اللقاحات المضادة للفيروس.



يأتي ذلك بعد إعلان وكالة الغذاء والدواء الأمريكية منح الموافقة الكاملة على لقاح شركتي "فايزر – بيونتك" المضاد للفيروس الأمر الذي يعكس مدى أمان استخدامه.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 0.7316، وسجل أعلى سعر عند 0.7317 وأقل سعر عند 0.7222.