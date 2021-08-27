شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ارتفع التبادل التجاري بين مصر وأمريكا 27.8% بالربع الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير خلال الربع الأول من عام 2021، فما هي الأسباب وراء هذا الارتفاع؟





س. ما القيمة التي حققها التبادل التجاري بين مصر وأمريكا؟ج. سجل التبادل التجاري 2,1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل 1,6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 27,8%.







س. كم بلغت قيمة واردات مصر من أمريكا خلال الفترة المذكورة؟ س. كم بلغت قيمة واردات مصر من أمريكا خلال الفترة المذكورة؟ ج. ارتفعت قيمة الواردات المصرية من أمريكا لتسجل 1,6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل 1,3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 26,2%.



س. ما أهم السلع التي صدرتها مصر لأمريكا خلال الـ3 شهور الأولى من 2021؟ س. ما أهم السلع التي صدرتها مصر لأمريكا خلال الـ3 شهور الأولى من 2021؟ ج. كانت الملابس على رأس قائمة أهم سلع صدرتها مصر لأمريكا خلال الربع الأول من عام 2021، حيث سجلت قيمة صادراتها 242,4 مليون دولار، وجاء في المرتبة الثانية وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 58 مليون دولار، ثم سجاد وأغطية أرضيات 51,4 مليون دولار، وأخيراً أسمدة 29,9 مليون دولار.



س. ما أهم الواردات المصرية من الولايات المتحدة؟ س. ما أهم الواردات المصرية من الولايات المتحدة؟ ج. جاءت الحبوب والأثـمار الزيتية والنباتات الطبية على رأس قائمة أهم خمس سلع استوردتها مصر من أمريكا خلال الربع الأول من عام 2021، حيث سجلت قيمة وارداتها 609,8 مليون دولار، وجاء في المرتبة الثانية الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها 142,2 مليون دولار، ثم حبوب 66,9 مليون دولار، ثم لدائن ومصنوعاتها 57,2 مليون دولار، واخيراً قاطرات وعربات وأجهزة إشارة 30 مليون دولار.

س. كم يبلغ حجم الصادرات المصرية إلى أمريكا خلال الربع الأول؟ج. ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لأمريكا مسجلة 525,4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل 394 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 32,7%.





س. ما حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر؟ج. بلغت قيمة الاستثمارات الأمريكية بمصر خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021 لتسجل 837,2 مليون دولار مقابل 745,8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12,3%.