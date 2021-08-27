شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد يعرض الخطط الاستثمارية للتجارة الإلكترونية بإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البريد المصري، مؤتمرًا استثماريًا رفيع المستوى تحت عنوان "مصر تستثمر فى قطاع البريد بإفريقيا"، وذلك بحضور كافة مديرى الإدارات البريدية الأفريقية المشاركة بالمؤتمر، وذلك فى ختام فعاليات مؤتمر اتحاد البريد العالمى فى دورته السابعة والعشرين بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

واستعرض الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، خطط التعاون المشترك والتى تشمل تبادل الخبرات مع كافة البلدان الأفريقية فى ضوء المكانة المرموقة التى يشغلها البريد المصرى حاليًا وسط الإدارات البريدية الرائدة فى العالم.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، إن المؤتمر الاستثمارى الذى تم تنظيمه يهدف إلى عرض خطط البريد المصرى الاستثمارية والتى تشمل الارتقاء بقطاع البريد فى أفريقيا باعتباره البوابة الحكومية لكافة الخدمات البريدية والمالية والحكومية والمجتمعية، وأنه المكون الرئيسى فى نشر التحول الرقمى والشمول المالى فى إفريقيا.

أضاف "فاروق"، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، كما شمل المؤتمر عرض الفرص الاستثمارية فى التجارة الإلكترونية بأفريقيا فى ظل انضمام البريد المصرى لمبادرة التجارة الإلكترونية لأفريقيا بالتعاون مع الاتحاد البريدى العالمى لتمكين الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من النفاذ للسوق العالمية من خلال تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير وزيادة حجم التجارة الإلكترونية عبر الشبكات البريدية فى أفريقيا بالإضافة إلى استعداد مصر لتدريب الكوادر الأفريقية على كافة الأنظمة فى المركز الإقليمى للتدريب البريدى الأفريقى بالقاهرة.

ووقع الدكتور شريف فاروق، مذكرة تفاهم شاملة مع راناريسون ريتشارد المدير العام لبريد مدغشقر فى مجال التدريب ونقل الخبرات والتجارة الإلكترونية وذلك بهدف نقل تجربة نجاح البريد المصرى فى تطوير البنية التحتية وتطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى وتقديم خدمات التجارة الإلكترونية.