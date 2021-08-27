شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 27-8-2021.. صعود البورصة بنسبة 2.93% في أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 27-8-2021، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 11125.55 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ودعوة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاءها بسرعة تسجيل منشآتها ضمن منظومة الهيئة القومية لسلامة الغذاء قبل انتهاء المهلة المحددة للتسجيل يوم 22 نوفمبر.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 2.93% خلال الأسبوع المنتهىارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 11125.55 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 2952.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 2.19% ليغلق عند مستوى 3954.90 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 2.61% ليغلق عند مستوى 13440.49 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 3720.72 نقطة. ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 2.93% خلال الأسبوع المنتهىارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 11125.55 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 2952.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 2.19% ليغلق عند مستوى 3954.90 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 2.61% ليغلق عند مستوى 13440.49 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 3720.72 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 17.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الرابع في شهر أغسطس، ليغلق عند مستوى 732.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.5%، وزاد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 376.2 مليار جنيه إلى 386.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.7%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 138.3 مليار جنيه إلى 143.1 مليار جنيه بنسبة نمو 3.5%.

22 نوفمبر.. آخر موعد لتسجيل المطاعم السياحية بهيئة سلامة الغذاءدعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاءها بسرعة تسجيل منشآتها ضمن منظومة الهيئة القومية لسلامة الغذاء قبل انتهاء المهلة المحددة للتسجيل يوم 22 نوفمبر، وذلك تفاديًا لصدور قرار بحظر المنشأة من التعامل فى المواد الغذائية. 22 نوفمبر.. آخر موعد لتسجيل المطاعم السياحية بهيئة سلامة الغذاءدعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاءها بسرعة تسجيل منشآتها ضمن منظومة الهيئة القومية لسلامة الغذاء قبل انتهاء المهلة المحددة للتسجيل يوم 22 نوفمبر، وذلك تفاديًا لصدور قرار بحظر المنشأة من التعامل فى المواد الغذائية.

وقال عادل المصرى رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة نجحت من خلال التعاون والتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة، لمد المهلة التى حددتها الهيئة لتقدم المنشآت والمطاعم السياحية والفندقية بطلبات للحصول على تراخيص لتداول العذاء، وفقًا للقرارات التنظيمية للهيئة والتى منحتها سلطة إصدار تراخيص المنشآت والمطاعم السياحية والفندقية لتداول العذاء من 22 مايو إلى 22 نوفمبر.

بدء تسليم الكارنيهات الأمنية غير القابلة للتزوير للعاملين بالمطاعم السياحيةبدأت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في تسليم الكارنيهات الخاصة بالعاملين بالمنشآت الأعضاء بالغرفة والتي قامت بتسجيل بياناتها وبيانات العاملين بها ضمن قاعدة بيانات المنظومة الأمنية بوزارتي السياحة والآثار، والداخلية. بدء تسليم الكارنيهات الأمنية غير القابلة للتزوير للعاملين بالمطاعم السياحيةبدأت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في تسليم الكارنيهات الخاصة بالعاملين بالمنشآت الأعضاء بالغرفة والتي قامت بتسجيل بياناتها وبيانات العاملين بها ضمن قاعدة بيانات المنظومة الأمنية بوزارتي السياحة والآثار، والداخلية.

أكد عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الكارنيه الخاص بالعاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية يُعد بطاقة PVC يتضمن شريحة إلكترونية بها كارت بيانات reader يحمل بيانات العامل وذات علامات مائية تجعل من الصعب تزويرها لفرض المزيد من عوامل ومعدلات الأمان عليها، والتى ستكون الهوية المعتمدة للكشف الأمنى عن العاملين بداية من العام المقبل 2022.

فوز مصر بعضوية مجلسى الإدارة والاستثمار البريدي باتحاد البريد العالميفازت مصر ممثلة فى البريد المصرى بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدى لمدة 4 سنوات فى الانتخابات التى أجراها اتحاد البريد العالمى خلال دورته السابعة والعشرين المنعقدة خلال الفترة من 9 حتى 28 أغسطس بأبيدجان. فوز مصر بعضوية مجلسى الإدارة والاستثمار البريدي باتحاد البريد العالميفازت مصر ممثلة فى البريد المصرى بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدى لمدة 4 سنوات فى الانتخابات التى أجراها اتحاد البريد العالمى خلال دورته السابعة والعشرين المنعقدة خلال الفترة من 9 حتى 28 أغسطس بأبيدجان.

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن فوز مصر بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدى باتحاد البريد العالمي يعكس تقدير المجتمع الدولى لمكانة مصر ودورها الريادى ومشاركتها الفاعلة فى المحافل الإقليمية والدولية لتطوير السياسات البريدية بما يتواكب مع تنامى دور المؤسسات البريدية حول العالم والتى اصبحت تقدم إلى جانب الخدمات البريدية؛ خدمات متنوعة تمثل قيمة مضافة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمعات.