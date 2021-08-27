شكرا لقرائتكم خبر عن انتفاضة قوية من شركات المياه لتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتفاضة قوية من شركات المياه بالمحافظات لتوعية الأهالى بالقرى والنجوع بكيفية ترشيد استهلاك المياه والعمل على تقليل الفاقد، حيث نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية ندوة توعوية بمقر رئاسة مجلس مدينة مشتول السوق، وحملات طرق ابواب بشوارع منطقة عمر بن الخطاب التابعة له؛ لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على قطرة الماء، والتعامل الصحيح مع شبكات المياه والصرف الصحى.

ويأتى ذلك فى اطار خطة التوعية الموضوعة من قبل الشركة القابضة؛ لترسيخ سياسة الترشيد لدى المجتمع، وأوضح المهندس عبد العزيز عبد الشافى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أهمية تلك الحملات فى نشر الوعى والوصول لكافة فئات المجتمع.

وقامت الندوة على محاور أهمها: توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها، وأهمية القطع الموفرة للمياه التى تساهم فى ترشيد الاستهلاك وبالتالى تقليل قيمة الفاتورة، وخطورة استخدام الفلاتر والطلمبات الحبشية.

كما شملت كيفية التعامل الأمثل مع شبكة الصرف الصحى، والتعريف بآليات التعامل مع الشكاوى والتظلمات من خلال الإتصال بالخط الساخن (125) من أى تليفون أرضى، والذى يعمل على مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى والتظلمات.

فى الوقت نفسه، قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أن ادارة التوعية بالشركة نظمت حملة توعية بقرية معصرة ضمن الحملات التى تنفذها الشركة لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجارى تنفيذها وتأثيرها الصحى والبيئى، وضرورة الحفاظ على تلك الاستثمارات التى تضخها الدولة فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى فيما يخص المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

وأضاف الشهاوى أن الحملة شملت توزيع كتب توعوية وعمل لقاءات مع الاهالى وعمل استبيانات لمعرفة المشكلات والعمل على حلها كما قامت ادارة المشاركة بالشركة بعمل مسح ميدانى للقرية مؤكدا استمرار العمل بكافة قرى المشروع على مستوى الخمس مراكز المستهدفة وهى مغاغة والعدوة ودير مواس وملوى وابوقرقاص وتحقيق نسب إنجاز عالية.

فيما قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أن الشركة بادرت بتنفيذ ٩ مراكز ثابته لخدمة العملاء فى الأماكن التالية (مركز ديروط، صدفا، القوصية، منفلوط، مركز الخدمات الرئيسى، ساحل سليم، ابو تيج، الغنايم والخارجة بالوادى الجديد) بالإضافة إلى سيارتين متنقلتين لخدمة العملاء حول المراكز.

وأشار أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتماشيا مع المبادرات القومية المقدمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أنه تم تفعيل 3050 منفذا فوريا لشحن عداد المياه مسبق الدفع بأسيوط والذى تم تنفيذه خلال ثلاثة أشهر بدأت فى شهر سبتمبر حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2020، حيث نُفذ ذلك على نطاق المحافظة بجميع مراكزها تيسيراً على المواطنين.

وأضاف أنه يتم استخدام منافذ فورى لخدمات المدفوعات الإلكترونية كأسهل طريقة للدفع عبر ماكينات الصرف الآلى.

وأكد انه تم تغيير عدد 50 ألف عداد مياه عاطل بأخر سليم على مستوى الشركة، والجدير بالذكر أن الشركة تسعى دائماً للارتقاء بالمستوى الخدمى للعملاء وتبذل قصارى جهدها لتوفير أكبر عدد من العدادات مسبقة الدفع والتى تساعد الموطن فى متابعة استهلاكه.