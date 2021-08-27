شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التداولات قبيل تصريحات "باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة في ظل الترقب عن الكثب لتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" على هامش ندوة "جاكسون هول".



وتوقع عدد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي بدء البنك في خفض مشترياته من الأصول قبل نهاية العام الجاري على أن يتم الانتهاء من هذه المشتريات تماما بحلول مارس/آذار عام 2022.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إطلاق "باول" تصريحات حول أبرز مستجدات الاقتصاد وتداعيات جائحة كورونا على التعافي والنمو فضلا عن احتمالية إصدار تلميحات تتعلق بالسياسة النقدية للفيدرالي.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن أن الإنفاق الشخصي للأمريكيين ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 0.3% دون توقعات بارتفاع نسبته 0.4%، كما ارتفع مؤشر الدخل الشخصي بنسبة 1.1% متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 0.2% فقط.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 215 نقطة) إلى 35430 نقطة، وصعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 4498 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 117 نقطة) إلى 15063 نقطة.