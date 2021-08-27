شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع بدعم من توقعات نمو الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن توقعات نمو الطلب العالمي.



ورغم المخاوف المتصاعدة بشأن سلالة متحور "دلتا" وإمكانية تسببها في تفشي جائحة "كورونا" مرة أخرى، إلا أن هناك تفاؤل حيال اللقاحات المضادة للفيروس.



يأتي ذلك بعد إعلان وكالة الغذاء والدواء الأمريكية منح الموافقة الكاملة على لقاح شركتي "فايزر – بيونتك" المضاد للفيروس الأمر الذي يعكس مدى أمان استخدامه.



وفي ذات السياق، تقدمت شركة "موديرنا" الأمريكية للمستحضرات الطبية والتكنولوجيا الحيوية بطلب أيضا إلى الوكالة للحصول على الموافقة الكاملة على لقاح الشركة في الوقاية من الفيروس التاجي.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 13:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 2421.5 دولار للأوقية.