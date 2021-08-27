شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 14 قطاعًا بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "التجارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع 14 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 8.7%، أعقبه السياحة والترفيه بنسبة 6%، يليه الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 5.6%، ثم قطاع البنوك بنسبة 4.5%، ثم قطاع العقارات بنسبة 4.4%، وصعد قطاع مواد البناء بنسبة 3.9%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.8%.

كما ارتفع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.5%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.4%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.3%، ثم قطاعى الطاقة والخدمات المساندة والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.2%، وأخيرًا قطاعى الأغذية والمشروبات والتبغ والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.4%، 0.2%، على التوالى، فيما تراجع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4.2%، ثم قطاعى الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.6%، 1.5%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 11125.55 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 2952.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.19% ليغلق عند مستوى 3954.90 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 2.61% ليغلق عند مستوى 13440.49 نقطة، وصعد مؤشر تميز فى بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 3720.72 نقطة.

وصعد رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 17.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الرابع فى شهر أغسطس، ليغلق عند مستوى 732.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.5%، وزاد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 376.2 مليار جنيه إلى 386.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.7%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 138.3 مليار جنيه إلى 143.1 مليار جنيه بنسبة نمو 3.5%.