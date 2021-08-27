شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تلتقي مرشح رئاسة بعثة مصر إلى الأمم المتحدة لبحث التنسيق المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفير أسامة عبد الخالق، المرشح لرئاسة بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لبحث سبل التعاون المشترك.

وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التخطيط أهم مجالات التعاون بين الوزارة والمؤسسات الأممية العاملة فى مصر وعلى المستوى الإقليمي والدولي، وكذلك أهم المشروعات والتقارير التى تتعاون الوزارة فيها مع وكالات ومكاتب الأمم المتحدة.

كما استعرضت الدكتورة هالة السعيد، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أهم الفعاليات التى شاركت بها وزارة التخطيط من أحداث جانبية على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة والذي انعقد في يوليو الماضي بنيويورك، مشيرة إلى تقديم مصر التقرير الطوعى الثالث حول أهداف التنمية المستدامة، وإلى التعاون مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في إعداد تقرير حول تمويل التنمية يشرف عليه الدكتور محمود محى الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي سيتم إصداره قريبًا.

وأكدت "السعيد"، تطلع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تعميق التعاون مع بعثة مصر لدى الأمم المتحدة فى قضايا التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الأممية والتنسيق على أعلى مستوى في اللجان النوعية، وتوفير كافة البيانات والدراسات التى قد تحتاجها البعثة لتسهيل مهمتها.

من جانبة أكد السفير أسامة عبد الخالق تطلعه للعمل والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وكل وزارات الحكومة المصرية لاستمرار أداء بعثة مصر لدى الأمم المتحدة على أعلى مستوى بما يحقق مصالح الدولة المصرية.