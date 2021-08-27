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شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تلتقي مرشح رئاسة بعثة مصر إلى الأمم المتحدة لبحث التنسيق المشترك والان مع تفاصيل الخبر
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التخطيط أهم مجالات التعاون بين الوزارة والمؤسسات الأممية العاملة فى مصر وعلى المستوى الإقليمي والدولي، وكذلك أهم المشروعات والتقارير التى تتعاون الوزارة فيها مع وكالات ومكاتب الأمم المتحدة.
وأكدت "السعيد"، تطلع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تعميق التعاون مع بعثة مصر لدى الأمم المتحدة فى قضايا التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الأممية والتنسيق على أعلى مستوى في اللجان النوعية، وتوفير كافة البيانات والدراسات التى قد تحتاجها البعثة لتسهيل مهمتها.
من جانبة أكد السفير أسامة عبد الخالق تطلعه للعمل والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وكل وزارات الحكومة المصرية لاستمرار أداء بعثة مصر لدى الأمم المتحدة على أعلى مستوى بما يحقق مصالح الدولة المصرية.
هالة السعيد مع أسامة عبد الخالف
وزيرة التخطيط في اجتماع مع أسامة عبد الخالق