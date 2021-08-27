شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 72.05دولار ..و 68.35دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، 72.05 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.35 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الجمعة ارتفعت، وفي اتجاهها لتحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة بحوالي 11%لخام القياس العالمي برنت وحوالي 10% لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي.

وكانت أسعار النفط الخام، قد سجلت كبر خسائر أسبوعية لها في تسعة أشهر بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية حيث انخفضت عقود خام القياس العالمي برنت 7.7% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما انخفضت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8.9%.