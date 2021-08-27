شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار قرب أدنى مستوى فى أسبوع قبل تصريحات "جيروم باول" فى جاكسون هول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى أسبوع ، فى ظل تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ،فى انتظار المزيد من الأدلة حول مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ،ضمن تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" فى مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي.

انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 92.93 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.03 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.13 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع عند 92.80 نقطة.

الدولار الأمريكي فى طريقه صوب تكبد خسارة أسبوعية ،قد تكون الثانية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح، انتظار للحصول على أدلة جديدة تخص مستقبل السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي " جيروم باول" ضمن فعاليات مؤتمر جاكسون هول ،حول التوقعات الاقتصادية فى الولايات المتحدة ومستقبل برنامج شراء السندات وأسعار الفائدة.

إذا جاءت التصريحات بلهجة أكثر تشاؤمًا، سوف تتقلص احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية ، وبالتالي سوف تتوسع الخسائر الحالية للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.