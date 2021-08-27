الاقتصاد

الفضة ترتفع بدعم تراجع الدولار والأنظار على تصريحات "جيروم باول"

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،وذلك قبل تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي "جيروم باول" فى مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي.

 

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.9% إلى مستوي 23.77$ ، من مستوي الافتتاح عند 23.56$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 23.53$.

 

فقد المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس نسبة 1.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل تجدد مخاوف الطلب الفعلي فى الصين "أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم".

 

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.1% ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

 

يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار ،فى ظل تباطؤ عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ، فى انتظار المزيد من الأدلة حول مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

 

بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش يتحدث رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي "جيروم باول" ضمن فعاليات مؤتمر جاكسون هول ،حول التوقعات الاقتصادية فى الولايات المتحدة ومستقبل برنامج شراء السندات وأسعار الفائدة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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