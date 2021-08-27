شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 27-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم هوم ديبوت (HD) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.74% بما يعادل -2.40 نقطة ليستقر على سعر 321.48 دولار، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية على تداولاته القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 328.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 314.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط