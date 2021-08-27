شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل – 27-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جولد مان ساكس (GS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 420.15، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.17% بما يعادل 71 سنت ليستقر على سعر 412.41 دولار، ليحاول السهم تجميع بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 420.15، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 447.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه