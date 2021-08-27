شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جنرال موتورز (GM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.05% بما يعادل 27 سنت ليستقر على سعر 12.90 دولار، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي ظل سيطرة اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 48.70، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 43.95.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط