شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يعاود الانخفاض – تحليل – 27-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم فورد (F) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.05% بما يعادل 27 سنت ليستقر على سعر 12.90 دولار.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 13.43، ليستهدف مستوى الدعم 12.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط