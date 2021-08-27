شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يتراجع بضغط من خط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل – 27-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ديزني (DIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر اختباره لمقاومة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابيا بهذا الانخفاض ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.98% بما يعادل -1.75 نقطة ليستقر السهم على سعر 176.56 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تظل توقعاتنا بترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 175.65، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 183.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه