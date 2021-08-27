شكرا لقرائتكم خبر عن 22 نوفمبر.. آخر موعد لتسجيل المطاعم السياحية بهيئة سلامة الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاءها بسرعة تسجيل منشآتها ضمن منظومة الهيئة القومية لسلامة الغذاء قبل انتهاء المهلة المحددة للتسجيل يوم 22 نوفمبر، وذلك تفاديًا لصدور قرار بحظر المنشأة من التعامل فى المواد الغذائية.

وقال عادل المصرى رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة نجحت من خلال التعاون والتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة، لمد المهلة التى حددتها الهيئة لتقدم المنشآت والمطاعم السياحية والفندقية بطلبات للحصول على تراخيص لتداول العذاء، وفقًا للقرارات التنظيمية للهيئة والتى منحتها سلطة إصدار تراخيص المنشآت والمطاعم السياحية والفندقية لتداول العذاء من 22 مايو إلى 22 نوفمبر.

أضاف "المصري"، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن الغرفة قد نجحت أيضًا فى الحصول على قرار من الهيئة، بمنح أعضاء الجمعبة العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تخفيضاً بلغ 50% من قيمة الرسوم التى قررتها الهيئة للمعاينة ومنح التراخيص من قبلها للمنشآت والمطاعم السياحية لتداول الغذاء وفقًا لما نص عليه قانون إنشاء الهيئة كاستثناء ولفترة 6 شهور تبدأ من أول يوليو الماضى وحتى نهاية 2021.

وناشد المصرى، المنشآت والمطاعم السياحية، باستثمار هذه المهلة والتخفيض فى قيمة رسوم المعانيات وسرعة إجراءات التقدم بطلب للحصول على الترخيص، والذى يستوجب بعده البدء فى توفيق الأوضاع وتنفيذ تعديلات فى مطابخ المنشآت والمطاعم إلى جانب الرسوم المقررة وغيرها من إجراءات.

وشدد المصرى، على كافة المنشآت والمطاعم السياحية سرعة التواصل مع الجهاز التنفيذى للهيئة لاستكمال إجراءات الحصول على ترخيص تداول الغذاء وكذلك التعاون التام مع مفتشى الهيئة أثناء الزيارات الرقابية التي تفوم بها لتلك المنشآت.

وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أن القانون رقم 1 لسنة 2017 قد منح الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصلاحية فيما يخص بالرقابة على تداول الغذاء، وإنه فى هذا الإطار أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره رقم 12 لسنة 2020 المنشور بالواقع الرسمية المصريه بتاريخ 22 نوفمبر 2020 والاستدراك الذى نشر بالوقائع المصرية بتاريخ 17 ديسمبر 2020 بشان نظام حصول المنشات السياحية والفندقية على ترخيص تداول الغذاء الذى صدر فى ضوء تنفيذ المادة رقم 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ،الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2019، وما تتضمنه القرار رقم 12 لسنه 2020، فى مادته الأولى ( بحظر تداول الغذاء فى المنشات السياحة والفندقية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة) ووضعت إشتراطات وقواعد فنية وإنشائية وهندسية لمنح هذه التراخيص.

وكانت الغرفة قد تلقت خطابا من الدكتور ايهاب مرادفة، القائم باعمال وكيل أول الوزارة المدير التنفيذى للهيئة، أكد فيه أن الهيئة تدعو المنشآت التابعة للغرفة التقدم بطلباتها للبدء فى إجراءات الحصول على ترخيص تداول الغذاء قبل إنتهاء المهلة التى منحتها الهيئة لها ومدتها 6 شهور تنتهى فى 22 نوفمبر 2021 مع التاكيد على ان هذه المدة لا يمكن مدها مرة اخرى.