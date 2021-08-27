شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 27-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 27-8-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، مسجلا ثباتا فى بنوك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى استقر أيضا عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت.

وفى سياق متصل استقر سعر الدينار الكويتى اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليثبت سعره في البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.32 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 49.31 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.92 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.