سعر اليورو اليوم الجمعة 27-8-2021 فى مصر

وفى سياق متصل استقر سعر الدينار الكويتى اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليثبت سعره في البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.32 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 49.31 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.92 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع.